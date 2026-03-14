Galatasaray, Başakşehir'i 3-0 Mağlup Etti

14.03.2026 22:39
Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Başakşehir, 16 maç sonra gol atamadı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Wilfried Singo, 66. dakikada Victor Osimhen ve 84. dakikada Renato Nhaga kaydetti.

Bu sonuçla Süper Lig'de 20. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 64'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde 8. yenilgisini yaşayan Başakşehir ise 42 puanda kaldı.

Altıncı sıraya geriledi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan ve haftaya averajla 5. sırada giren turuncu-lacivertliler, lider Galatasaray karşısında çıkışını sürdüremedi.

Başakşehir, haftayı puansız kapatması ve rakibi Göztepe'nin sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalması üzerine 6. sıraya geriledi ve Avrupa kupaları yarışında yara aldı.

Ligde 16 maç sonra gol atamadı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de uzun bir süre sonra bir maçta gol sevinci yaşayamadı.

Ligde en son 22 Ekim 2025'te Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldığı 3. hafta erteleme müsabakasında fileleri havalandıramayan Başakşehir, 16 maç sonra bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Ebosele kırmızı kart gördü

RAMS Başakşehir, mücadelenin yaklaşık 35 dakikasını 10 kişi oynadı.

Karşılaşmanın 28. dakikasından sarı kartı bulunan Festy Ebosele, 56. dakikada hakem Batuhan Kolak tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışında kaldı.

Bu pozisyonun hemen ardından golü kalesinde gören Başakşehir, kalan bölümü bir kişi eksik tamamladı.

Süper Lig'de Galatasaray'ı son 13 maçta mağlup edemedi

RAMS Başakşehir'in Galatasaray'a karşı ligde galibiyet özlemi 13 maça çıktı.

Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takım ile Süper Lig'de yaptığı son 13 mücadelede 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, Galatasaray'ı son olarak 22 Kasım 2019'da mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde ilk şampiyonluğuna ulaştığı 2019-2020 sezonunun 12. haftasında Fatih Terim'in başında bulunduğu sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Kaynak: AA

