Galatasaray Başakşehir'i yenip liderliğini sürdürmek ve seriyi 3 maça çıkarmak istiyor - Son Dakika
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Galatasaray Başakşehir'i yenip liderliğini sürdürmek ve seriyi 3 maça çıkarmak istiyor

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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

GALATASARAY, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir ile ligde 37'nci kez karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılı ekip, kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada deplasmanda Erzurumspor FK'yı 4-0, üçüncü haftada ise Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. 7 puanla averajla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, Başakşehir karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak üst üste üçüncü maçını kazanmak için sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR İLE 37'NCİ RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 37'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın geride kalan 36 maçında Galatasaray 21 galibiyet alırken, Başakşehir 7 kez sahadan galip ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 gol kaydederken, İstanbul temsilcisi 39 golle karşılık verdi. Galatasaray, Başakşehir'in sahasında oynanan 18 maçta ise 10 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 5 kez mağlup olurken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Galatasaray, Başakşehir deplasmanındaki bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

GALATASARAY RAKİBİNE DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında rakibine karşı uzun süredir mağlubiyet yaşamıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'in sahasında oynanan son 8 Süper Lig maçında 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e karşı son mağlubiyetini ise 18 Kasım 2017'de 5-1'lik skorla aldı.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray, Başakşehir ile Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçların 8'inden galibiyetle ayrılırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray söz konusu karşılaşmalarda 21 gol atarken, Başakşehir 4 gol kaydetti.

OKAN BURUK DÖNEMİNDE BAŞAKŞEHİR'E PUAN VERMEDİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Başakşehir ile Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda rakibine puan vermedi. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde Başakşehir ile ligde 8 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakaların tamamından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, söz konusu 8 karşılaşmanın tamamını kazanarak Başakşehir karşısında yüzde 100'lük galibiyet serisi yakaladı. Başakşehir, bu süreçte Galatasaray'ın Okan Buruk döneminde Süper Lig'de puan vermeden en fazla karşılaştığı iki takımdan biri oldu. Sarı-kırmızılıların aynı dönemde 8 galibiyet aldığı diğer takım ise Antalyaspor oldu.

NURİ ŞAHİN'İN TAKIMLARINA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, teknik direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, genç çalıştırıcının Antalyaspor dönemindeki 5 lig karşılaşmasında rakibine karşı 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken; bu maçlarda 8 gol atıp kalesinde 2 gol gördü. Nuri Şahin'in geçen sezon Başakşehir'in başına geçmesiyle oynanan 2 lig müsabakasında da fire vermeyen Galatasaray, bu iki maçı da kazanarak rakip filelere 5 gol bıraktı ve kalesinde sadece 1 gol gördü.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başakşehir'i yenip liderliğini sürdürmek ve seriyi 3 maça çıkarmak istiyor - Son Dakika

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