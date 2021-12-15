Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, oyuncular ile yaklaşık iki saat süren ve genel konuların da üzerinde durulduğu bir görüntülü analiz toplantısı yaptı.