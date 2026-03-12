Galatasaray, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasıyla başladı.
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
