Galatasaray, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

12.03.2026 21:01
Galatasaray, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasıyla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

