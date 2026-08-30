Galatasaray Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 1 Eylül Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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