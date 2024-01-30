Galatasaray Başantrenörü Zvezdan Mitrovic İstifa Etme Nedeni Göremedi

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu 2. haftasında Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a, 25 sayı öndeyken 96-93 mağlup olan Galatasaray Ekmas'ın başantrenörü Zvezdan Mitrovic istifa etmek için bir neden göremediğini söyledi.
Mitrovic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısına maçın değerlendirmesiyle başlayan Mitrovic, "Böyle bir maçtan sonra yorum yapmak çok zor. Dijon'a karşı en üst seviyede hazırlığımızı yapmıştık. Son çeyreğe kadar her şey çok iyi gidiyordu. Herkes böylesine iyi bir performanstan sonra maçın bittiğini düşündü ama son periyot 32-10'luk skor ile geri düştük. Rakibimizi tebrik ediyorum. İlk 3 çeyrek sonunda 60 sayımız vardı. Maçı kolayca bitirebilirdik ama olmadı. Basketbol böyle bir oyun. Biz de hafta sonu oynadığımız maçta böyle savaşarak kazanmıştık. Maalesef bugün kaybettik. Hakem tarafında da bazı hatalar oldu ama maçı kaybetmemizin nedeni bu değildi." diye konuştu.
Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlarla tartışan Mitrovic, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Oldukça profesyonel. Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın." ifadelerini kullandı.
Takım içinde sorunlar olduğundan bahseden 53 yaşındaki başantrenör, şunları kaydetti:
"Maçı kaybettik gördüğünüz gibi. Her şeyini ortaya koyan bir koç olarak yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Belki de basketbolu benden daha iyi biliyorsunuzdur. Yardımcılarımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Basın toplantısında konuşulacak konular değil ancak takım içinde bazı problemlerimiz var. Herkes basketbolu biliyor. Problemli bir zamanda takımı oluşturduk. Son 13 maçta 9 galibiyetimiz var. Bazıları bunu görmezden gelmeye çalışıyor. Farklı bakış açıları var. Tabii ki istifa etmeyi düşünmüyorum. Özellikle böylesine iyi oynadığımız 30 dakika sonrasında düşünmüyorum."
ABD'li oyun kurucu Dee Bost ise, "Böylesine bir maçtan sonra bir yorumda bulunmak çok zor. Sadece böyle bir mağlubiyetin iğrenç olduğunu söyleyebilirim. Basitçe iyi başladığımız bir işi bitiremedik." şeklinde görüş belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, "Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" dedi.
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırı sonrası kaçan şüphelilerin kullandığı araç, Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Saldırganların yakalanması için yapılan çalışmalarda, olayda kullanılan otomobilin bulunması önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk." notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına "Gündeminiz pek hızlı değişmiş", "Gündem bu mu?" gibi yorumlar yaptı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu "Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" diye konuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, "Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." dedi.
Ketaib Hizbullah, Gazze'deki mazlum halka destek verme kararı alırken, ABD'ye karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, Hizbullah milislerinin ABD tarafından herhangi bir eylem meydana gelmesi halinde 'pasif savunmada' olmaları istendi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde annelerinin eve bırakıp üst kattaki kayınvalidesine gittiği 2 kardeşten 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., sobadan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Kardeşi 40 günlük Beşir Ç. de yaralandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Başantrenörü Zvezdan Mitrovic İstifa Etme Nedeni Göremedi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?