Galatasaray'dan Alanya mücadelesi sonrası tarihi rest: Ligi bitirmeyiz - Son Dakika
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Galatasaray'dan Alanya mücadelesi sonrası tarihi rest: Ligi bitirmeyiz

24.10.2022 00:02

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Alanyaspor beraberliğinin ardından sert açıklamalar yaptı. Hakem hatalarına sinirlenen Timur, "Bu şekilde giderse bu lig bitmeyecek, biz bitirmeyiz. Böyle gidemez bu iş. Bu gemi batmış, biz yosunun içinde mücadele ediyoruz. Bu geminin battığını herkesin kabul etmesi gerekiyor." dedi.

Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı 9 kişi bitiren Galatasaray'da hakem yönetimine büyük tepki var. Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur karşılaşma sonrası tarihi açıklamalarda bulundu.

"BU GEMİNİN BATTIĞINI HERKESİN KABUL ETMESİ GEREKİYOR"

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Bu kötü niyetli yapılar, 3-5 haftada kurulmadı. Köklerini kazıyana kadar mücadele gerekecek. İyilik, ucuz bir kötülüğe galip gelir. Madem savaş diyorlar, hoş gelmiş sefa gelmiş. Biz, her şeyi göze aldık. Başka türlü bu iş çözülmeyecek. 5 yıldır herkes bağırıyor, ne değişti? Bir şeylerin değişmesi için daha radikal şeyler gerekiyor ve biz o radikal adımları atmaya hazırız. Bu şekilde giderse bu lig bitmeyecek, biz bitirmeyiz. Böyle gidemez bu iş. Bu gemi batmış, biz yosunun içinde mücadele ediyoruz. Bu geminin battığını herkesin kabul etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Timur'un açıklamalarının devamı şöyle:

"BU İŞ ÇÜRÜMÜŞTÜR"

"Konuşulacak hiçbir tarafı olmayan bir maç haline getirildi. Önce atamayla bu hale soktular. Galatasaray düşmanlığıyla herkesin bildiği bir hakemi atadılar. Biz, herkes için adalet istediğimizi söyledik. Gördük ki TFF, adalet istemiyor çünkü adaletsizlikle operasyonla ceza veriliyorsa bu iş çürümüştür ve kokusu her tarafa yayılmaktadır. Bu da bizim söylediğimiz her şeyin haklılığını ortaya çıkarıyor.

"KIRMIZI KARTLA ALAKASI YOK"

İlk kırmızı kartı 7 tane hakeme sorduk, bir tanesi sarıya daha yakın dedi, diğer 6 hakem ise kırmızı kartla alakası yok dedi. Kaleye 50 metre var, o mesafede ne olup olmayacağı belli değil. Pozisyonun faul olmadığını söyleyen hakemler de oldu. Sacha Boey'in kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın, ofsayt pozisyonunda çizgileri doğru çektiğine kim inanır? Taraflı tarafsız herkese soruyorum.

"BU KURGUYU YAPANLARI BİLİYORUZ"

Biz, bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaşsa baş üstüne. Bizim geri atacak bir adımımız bile yok. Tırnak mesafe bile geri adım atmayız. Adalet isteyenler geri adım atmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Gerekirse açıklarız. Biz, Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz ve bunu herkes görecek. Bu kurguyu yapanları biliyoruz, bunu onların başına yıkmasını da biliriz. Sayın Erol Bilecik'in, koca Galatasaray camiasına 'cincon' demiş bir insanın hiçbir yorumu bizi bağlamaz."

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