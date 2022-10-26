Fenerbahçe, Başakşehir maçındaki penaltı tartışmasının olduğu pozisyonu, "Futbol için adalet" diyen Galatasaray'a yolladı! Gözler GS TV'de...

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Galatasaray'ın tüm takımlara yapılan hakem hatalarını GS TV'de göstereceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi.

FENERBAHÇE POZİSYONU GALATASARAY'A YOLLADI

Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür'ün haberine göre, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta penaltı beklediği bir pozisyonla ilgili çok konuşulacak bir harekete imza attı. Sarı-lacivertliler, haksızlığa uğrayan takımların pozisyonlarına GS TV'de yer vereceğini açıklayan Galatasaray'a penaltı pozisyonunun linkini e-posta ile yolladı.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu mücadele, Galatasaray mücadelesi değil sadece. Biz, haksızlığa uğrayan her kulüp için onlarla birlikte mücadele edeceğiz. Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu." ifadelerini kullanmıştı.