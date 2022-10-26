Fenerbahçe, Başakşehir maçındaki penaltı tartışmasının olduğu pozisyonu, "Futbol için adalet" diyen Galatasaray'a yolladı! Gözler GS TV'de... - Son Dakika
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Fenerbahçe, Başakşehir maçındaki penaltı tartışmasının olduğu pozisyonu, "Futbol için adalet" diyen Galatasaray'a yolladı! Gözler GS TV'de...

26.10.2022 16:15

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, GS TV'de "Futbol için adalet" isimli bir programın yayınlanacağını ve burada tüm takımlara yapılan haksızlıkların gösterileceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe, Başakşehir maçında penaltı beklediği pozisyonun linkini sarı-kırmızılı kulübe e-posta ile yolladı.

Galatasaray'ın tüm takımlara yapılan hakem hatalarını GS TV'de göstereceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi.

FENERBAHÇE POZİSYONU GALATASARAY'A YOLLADI

Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür'ün haberine göre, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta penaltı beklediği bir pozisyonla ilgili çok konuşulacak bir harekete imza attı. Sarı-lacivertliler, haksızlığa uğrayan takımların pozisyonlarına GS TV'de yer vereceğini açıklayan Galatasaray'a penaltı pozisyonunun linkini e-posta ile yolladı.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu mücadele, Galatasaray mücadelesi değil sadece. Biz, haksızlığa uğrayan her kulüp için onlarla birlikte mücadele edeceğiz. Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (1)
  • özgür Temizyürek: yıllardır ağlayan ali koç noldu..herşey işine göre tıkırında...yıllardır ağlamklı çıkıyordun ya tv lere...devran döner bekle..ağlamalarını yeniden görürüz.... Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
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Dursun Özbek, Erden Timur, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Başakşehir maçındaki penaltı tartışmasının olduğu pozisyonu, 'Futbol için adalet' diyen Galatasaray'a yolladı! Gözler GS TV'de... - Son Dakika


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