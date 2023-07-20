Galatasaray Başkan Vekili Timur, Fenerbahçe'nin Szymanski transferinden vazgeçtiklerini açıkladı

Sağlık sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde Galatasaray AŞ Başkan Vekili Erden Timur çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski'den yüksek maaş yükü nedeniyle vazgeçtiklerini belirten Timur, Fenerbahçe'den bu transfer özelinde bir çalım yemediklerini belirtti.

"KENDİ MESAJLARIM VAR"

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Szymanski'yi 15 defa aramışım güya. Adamın menajeri düzeltiyor. Kendi mesajlarım var, "Bu maaş seviyesine çıkamayacağımız için hayırlı olsun" diye. İyi bir oyuncuya yüksek bonservis verirsiniz ama yüksek maaş verdiğinizde satmanız da zor." dedi.

"BUNLAR BİLİNÇLİ OLARAK YAPILIYOR"

Timur açıklamasında ayrıca, "Bir futbolcunun ismi Galatasaray'a ile anıldıktan sonra başka bir kulüp transferi bitiriyorsa bizim bir ilgimiz yoktur, bunu bilin. Bunlar bilinçli olarak yapılıyor. Bu kadar açık etmeyin bari." ifadelerini kullandı.