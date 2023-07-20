Galatasaray Başkan Vekili Timur, Fenerbahçe'nin Szymanski transferinden vazgeçtiklerini açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray Başkan Vekili Timur, Fenerbahçe'nin Szymanski transferinden vazgeçtiklerini açıkladı

20.07.2023 12:28

Galatasaray AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sağlık sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski'den yüksek maaş yükü nedeniyle vazgeçtiklerini belirtti. Timur, Fenerbahçe'den bu transfer özelinde bir çalım yemediklerini ifade etti. Ayrıca, Timur, futbolcunun isminin Galatasaray ile anıldıktan sonra başka bir kulüp transferi gerçekleşiyorsa bunun kendileriyle ilgisi olmadığını ve bu tür durumların bilinçli olarak yapıldığını söyledi.

Sağlık sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde Galatasaray AŞ Başkan Vekili Erden Timur çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski'den yüksek maaş yükü nedeniyle vazgeçtiklerini belirten Timur, Fenerbahçe'den bu transfer özelinde bir çalım yemediklerini belirtti.

"KENDİ MESAJLARIM VAR"

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Szymanski'yi 15 defa aramışım güya. Adamın menajeri düzeltiyor. Kendi mesajlarım var, "Bu maaş seviyesine çıkamayacağımız için hayırlı olsun" diye. İyi bir oyuncuya yüksek bonservis verirsiniz ama yüksek maaş verdiğinizde satmanız da zor." dedi.

"BUNLAR BİLİNÇLİ OLARAK YAPILIYOR"

Timur açıklamasında ayrıca, "Bir futbolcunun ismi Galatasaray'a ile anıldıktan sonra başka bir kulüp transferi bitiriyorsa bizim bir ilgimiz yoktur, bunu bilin. Bunlar bilinçli olarak yapılıyor. Bu kadar açık etmeyin bari." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Erden Timur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Vekili Timur, Fenerbahçe'nin Szymanski transferinden vazgeçtiklerini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkan Vekili Timur, Fenerbahçe'nin Szymanski transferinden vazgeçtiklerini açıkladı - Son Dakika
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