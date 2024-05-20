Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u darp etmekle suçladı - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u darp etmekle suçladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'u darp etmekle suçladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stat çalışanını darp ettiğini ve ağza alınmayacak küfürler ettiğini iddia etti. Özbek, Ali Koç'u provokasyonla suçlayarak, devletin bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

20.05.2024 00:10
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stat çalışanını darp ettiğini belirterek, "İnsanlara ağza alınmayacak küfürler etmiş. Darp etmiş, video kayıtları var. Darp ettiği kim, burada sahadaki görevli çalışan arkadaş. Şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, RAMS Park'a geldikten sonra yaşanan olaylarla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına sert açıklamalarda bulundu.

Olayları duyunca stada geri geldiğini söyleyen Başkan Özbek, "Bir maç oynandı, bitti. Her iki takımın taraftarı da stattan ayrıldı. Ben de ayrıldım. Sonra olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un yaptıkları 40-50 kişi ile buraya gelip, burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürlerle şey yapması kabul edilebilir değil. Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından, maç bitene kadar bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nerden buluyor. Lig başladığından beri, 'Hakemleri tartaklayın, hakemlere tokat atın, İzmir'de hakemlerin peşine düşün' diyen bu zat maç bittikten, insanlar dağılmış, burada sadece iki görevli kalmış. Maç da yok, belli güruh ile gelip insanları tartaklamak haddini nereden, kimden alıyorsun, kim destekliyor seni? Buradan devlete, İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne sesleniyorum, polisler nerede? Polis nezaretinde içeriye girip, bizim adamlarımızı tutmak suretiyle, Ali Bey'in sahaya çıkmasının maksadı ne? Bu provokasyon niye? Neticede bir maç oynadık. Bizim için şampiyonluk maçı. Hiç merak etmesin ama Ali Bey bak, ben haberi aldım geldim. Bu vandalizmin Türkiye futbolu açısında kabul edilebilir tarafı yok. Ben geldim, eğer yüreğin yetiyorsa gel burada seni bekliyorum. Devletin artık bunun hesabını sorması lazım. Polisin, Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın bu işe müdahale etmesi lazım. Bu şımarıklık, bu hukuk tanımaz, insanlara ağza alınmaya küfürler etmiş. Darp etmiş, video kayıtları var. Darp ettiği kim, burada sahadaki görevli çalışan arkadaş. Şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Şu kadar delikanlılığın varsa gel, buradayım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u darp etmekle suçladı - Son Dakika

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