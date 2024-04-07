Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe\'nin Süper Kupa maçından çekilmesine tepki gösterdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası Özbek, "Ben çok üzüldüm. U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi? Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz" dedi.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Galatasaray'ın Icardi'nin ilk dakikalarda attığı golle 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Daha sonrasında ise maç tatil edildi. Türk futbol tarihine damga vuran maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunarak böyle bir durumla karşılaşmayı beklemediğini ifade etti.
"Saçma sapan aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık"
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Böyle bir durumu beklemiyorduk. Saçma sapan aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık. Bunlar akıl tutulması. Bu maçın geliri depremzede kardeşlerimize yardım olarak gönderilmesine kararlaştırıldı. Bir taraf dolu, bir taraf boş. Maçın ambiyansını bozuyorsunuz. Şenlik havasında geçmesi beklenen derbiyi 1 dakikada bitiriyorsunuz. Ben çok üzüldüm. U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi? Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz! Türk futbolundan gerginliğin gitmesinin tarafındayım. Türk futboluna yakışacak hareketlerde bulunulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
"Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim, onlar da gelip aynı tabloyu görseydi"
Şanlıurfa'da yoğun ilgi ve sevgi ile karşılaştıklarını da belirten Özbek, "Ben 2-3 gündür buradayım. Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim. Burada çok iyi ağırlandık. Ne vardı onlar da gelip aynı tabloyu görseydi. Türkiye'nin böyle birlik ve beraberliği görmesi lazımdı. Böyle bir fırsatımız vardı, kullanılmadı" dedi.
"Kulüpler Birliği seçim istiyordu"
TFF'nin seçim kararı alması ile ilgili de konuşan Özbek, "Kulüpler Birliği bunu istiyordu. TFF de gerekeni yaptı, erken seçim kararını aldı. Yeni yönetimin seçilmesi için de bir süreye ihtiyaç var. Aradaki zaman makul. Hayırlı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maçın ardından Galatasaray takımı çift kale maç yaptıktan sonra takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Taraftarlar ise futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi dünya basınında geniş yer buldu. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.
Portekiz'de düzenlenecek Billie Jean King Kupası'nda Türkiye'nin ilk rakibi Hollanda olacak. A Milli Kadın Tenis Takımı, yarın TSİ 13.00'te Hollanda ile mücadele edecek. Takımların kadrolarında Zeynep Sönmez, İpek Öz, Çağla Büyükakçay, Berfu Cengiz ve Ayla Aksu gibi isimler yer alıyor.
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