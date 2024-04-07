Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesine tepki gösterdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe\'nin Süper Kupa maçından çekilmesine tepki gösterdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası, U19 takımındaki çocuklara yazık olduğunu belirterek, bu durumu anlamadığını ve Türk futbolunda gerginliğin gitmesini dilediğini söyledi.

07.04.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası Özbek, "Ben çok üzüldüm. U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi? Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz" dedi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Galatasaray'ın Icardi'nin ilk dakikalarda attığı golle 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Daha sonrasında ise maç tatil edildi. Türk futbol tarihine damga vuran maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunarak böyle bir durumla karşılaşmayı beklemediğini ifade etti.

"Saçma sapan aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Böyle bir durumu beklemiyorduk. Saçma sapan aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık. Bunlar akıl tutulması. Bu maçın geliri depremzede kardeşlerimize yardım olarak gönderilmesine kararlaştırıldı. Bir taraf dolu, bir taraf boş. Maçın ambiyansını bozuyorsunuz. Şenlik havasında geçmesi beklenen derbiyi 1 dakikada bitiriyorsunuz. Ben çok üzüldüm. U19 takımındaki çocuklara yazık değil miydi? Bu çocukları neden kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz! Türk futbolundan gerginliğin gitmesinin tarafındayım. Türk futboluna yakışacak hareketlerde bulunulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim, onlar da gelip aynı tabloyu görseydi"

Şanlıurfa'da yoğun ilgi ve sevgi ile karşılaştıklarını da belirten Özbek, "Ben 2-3 gündür buradayım. Böyle bir sevgi seli, ilgi görmedim. Burada çok iyi ağırlandık. Ne vardı onlar da gelip aynı tabloyu görseydi. Türkiye'nin böyle birlik ve beraberliği görmesi lazımdı. Böyle bir fırsatımız vardı, kullanılmadı" dedi.

"Kulüpler Birliği seçim istiyordu"

TFF'nin seçim kararı alması ile ilgili de konuşan Özbek, "Kulüpler Birliği bunu istiyordu. TFF de gerekeni yaptı, erken seçim kararını aldı. Yeni yönetimin seçilmesi için de bir süreye ihtiyaç var. Aradaki zaman makul. Hayırlı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: 'Gerginliğin Bitmesi Gerekiyor'
    00:36 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: 'Gerginliğin Bitmesi Gerekiyor'

    Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

  • Galatasaray, Süper Kupa maçının ardından taraftarların yoğun ilgisiyle stattan ayrıldı
    00:18 Galatasaray, Süper Kupa maçının ardından taraftarların yoğun ilgisiyle stattan ayrıldı

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maçın ardından Galatasaray takımı çift kale maç yaptıktan sonra takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Taraftarlar ise futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi.

  • Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
    23:55 Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

    Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi dünya basınında geniş yer buldu. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.

  • A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda ile Billie Jean King Kupası'nda karşılaşacak
    23:51 A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda ile Billie Jean King Kupası'nda karşılaşacak

    Portekiz'de düzenlenecek Billie Jean King Kupası'nda Türkiye'nin ilk rakibi Hollanda olacak. A Milli Kadın Tenis Takımı, yarın TSİ 13.00'te Hollanda ile mücadele edecek. Takımların kadrolarında Zeynep Sönmez, İpek Öz, Çağla Büyükakçay, Berfu Cengiz ve Ayla Aksu gibi isimler yer alıyor.


23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:02 Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tepkisi kamerada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisi kamerada
21:55 Süper Kupa’da Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Galatasaraylılar kendi arasında maç yaptı
20:57 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Sarı-lacivertliler, 2. dakikada sahadan çekildi
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
22:31 Galatasaray’dan maç sonrası Fenerbahçe’yi çıldırtacak paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
22:11 Maç başlar başlamaz attı Icardi’den Süper Kupa’da 50. saniyede gol Maç başlar başlamaz attı! Icardi'den Süper Kupa'da 50. saniyede gol
21:32 Şanlıurfa’da Süper Kupa maçı öncesinde ’Ali Koç dışarı’ tezahüratları yapıldı Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı öncesinde 'Ali Koç dışarı' tezahüratları yapıldı
20:57 Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6 ayda yüzde 33 düştü
20:49 CHP’nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL’lik kuruyemiş faturası ödedi CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı kentin belediye başkanı: Eski yönetim 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası ödedi
19:34 Sinirden masayı yumrukladı Ali Koç’tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek Sinirden masayı yumrukladı! Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Devlet bize hesap verecek
18:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 00:43:16. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement