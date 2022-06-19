Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez

19.06.2022 18:53

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşmasının ardından taraftarı tribünlere çekebilecek yıldızlar için düğmeye bastı. 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Cimbom dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez'in şartlarını araştırmaya başladı.

Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Katar ekibi Al-Rayyan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldıza yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giydirmeyi istiyor.

GALATASARAY ŞARTLARINI ARAŞTIRIYOR

Ajansspor'un haberine göre, Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüpler bulunan ve son olarak Al-Rayyan'a transfer olan James Rodriguez menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe önerildi. Sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki Kolombiyalının şartlarını araştırıyor.

RODRIGUEZ, AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Katar ekibi Al-Rayyan ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam eden James Rodriguez, yeniden Avrupa'ya dönmek ve yeni bir maceraya atılmak istiyor. James Rodriguez geçen sezon Katar takımında 12 maçta oynadı ve 4 gol, 7 asist yaptı.

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James Rodriguez, Galatasaray, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez - Son Dakika
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