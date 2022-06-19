Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez

Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Katar ekibi Al-Rayyan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldıza yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giydirmeyi istiyor.

GALATASARAY ŞARTLARINI ARAŞTIRIYOR

Ajansspor'un haberine göre, Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüpler bulunan ve son olarak Al-Rayyan'a transfer olan James Rodriguez menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe önerildi. Sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki Kolombiyalının şartlarını araştırıyor.

RODRIGUEZ, AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Katar ekibi Al-Rayyan ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam eden James Rodriguez, yeniden Avrupa'ya dönmek ve yeni bir maceraya atılmak istiyor. James Rodriguez geçen sezon Katar takımında 12 maçta oynadı ve 4 gol, 7 asist yaptı.