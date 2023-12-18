Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DURUMU TOMOGRAFİ SONRASI BELLİ OLACAK

Özbek'in durumu çekilecek tomografi sonrası daha netlik kazanacak. Öte yandan Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı da başka bir tarihe ertelendi.

AKUT PANKREATİT NEDİR?

Akut pankreatit akut olarak, yani aniden oluşan bir pankreas iltihabıdır. Bu pankreas hücrelerinin hasar görmesine ve bu da geçici olarak bir işlev bozukluğuna neden olur. Akut pankreatit gelişimine bağlı olarak hayatı tehdit edebilir.