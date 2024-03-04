Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı. İmamoğlu ve Özbek, İstanbul'un spor kulüpleriyle iletişim halinde olduklarını ve İstanbul'un olimpiyatları kazandırma sürecine odaklandıklarını belirtti.

04.03.2024 23:09  Güncelleme: 23:23
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- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konuk etti. Gerçekleşen buluşma sonrasında İmamoğlu ve Özbek, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İBB olarak, İstanbul'un 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran İmamoğlu, "Başkanımızın işaret ettiği gibi, İstanbul'un dünya çapında sportif oyunlara ev sahipliği yapması konusunda özenli çabalarımız var. Biz, her aşamasında kulüplerimizi ziyaretlerimizle ya da bir araya gelişlerimizle bilgi sahibi yaptık. Sağ olsun onlar da özellikle Dursun başkan, bizim bu tür toplantılarımıza da eşlik ettiler. Esas hedefimiz olan İstanbul'a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. Bu noktada da özellikle İstanbul'un bu marka kulüpleri, en büyük yoldaşımız, en büyük paydaşımız olmalı. Bu işin siyaseti, partisi, kurumu olmaz; topyekun bir mücadeleyle mümkün. Biz, bunu inşa etmeye gayret ediyoruz. Gerektiğinde biz, bir araya gelmeyi başaran milletiz. İnşallah çok gecikmeden onu başarabiliriz. Arzumuz o" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: Galatasaray açısından, başkanla ilişkilerimiz son derece iyi"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, yaklaşık olarak, 1,5 seneyi aşkın görevde olduğunu hatırlatan Özbek, "Bu görev süresince, başkanla ilişkilerimiz, son derece iyiydi Galatasaray açısından. Kendisi bayağı yoğun destek verdi Galatasaray'a. Bunun için kendisine özel teşekkür ederiz. 2024'ün ilk yarısı, seçimler ve yarışmalarla geçen bir dönem. Bildiğiniz gibi, belediye seçimleri 31 Mart'ta. Ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışı da en az belediye seçimleri kadar vatandaşın ilgisini çekiyor. Araştırmalar da bunu böyle gösteriyor. Daha sonra da Mayıs ayında Galatasaray seçimleri var. Yani bir seçilme, yarışma dönemine girdik bu dönemde. İstanbul için en hayırlısını diliyorum. Başkan'a da başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları, özellikle sportif manada hem 2027 Avrupa Oyunları hem de 2036 Olimpiyat şehri olarak müracaatımız var. Çok yoğun çalışmayı gerektiriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı - Son Dakika

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