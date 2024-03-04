Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu Ağırladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konuk etti. Gerçekleşen buluşma sonrasında İmamoğlu ve Özbek, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. İBB olarak, İstanbul'un 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran İmamoğlu, "Başkanımızın işaret ettiği gibi, İstanbul'un dünya çapında sportif oyunlara ev sahipliği yapması konusunda özenli çabalarımız var. Biz, her aşamasında kulüplerimizi ziyaretlerimizle ya da bir araya gelişlerimizle bilgi sahibi yaptık. Sağ olsun onlar da özellikle Dursun başkan, bizim bu tür toplantılarımıza da eşlik ettiler. Esas hedefimiz olan İstanbul'a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. Bu noktada da özellikle İstanbul'un bu marka kulüpleri, en büyük yoldaşımız, en büyük paydaşımız olmalı. Bu işin siyaseti, partisi, kurumu olmaz; topyekun bir mücadeleyle mümkün. Biz, bunu inşa etmeye gayret ediyoruz. Gerektiğinde biz, bir araya gelmeyi başaran milletiz. İnşallah çok gecikmeden onu başarabiliriz. Arzumuz o" ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek: Galatasaray açısından, başkanla ilişkilerimiz son derece iyi"
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak, yaklaşık olarak, 1,5 seneyi aşkın görevde olduğunu hatırlatan Özbek, "Bu görev süresince, başkanla ilişkilerimiz, son derece iyiydi Galatasaray açısından. Kendisi bayağı yoğun destek verdi Galatasaray'a. Bunun için kendisine özel teşekkür ederiz. 2024'ün ilk yarısı, seçimler ve yarışmalarla geçen bir dönem. Bildiğiniz gibi, belediye seçimleri 31 Mart'ta. Ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışı da en az belediye seçimleri kadar vatandaşın ilgisini çekiyor. Araştırmalar da bunu böyle gösteriyor. Daha sonra da Mayıs ayında Galatasaray seçimleri var. Yani bir seçilme, yarışma dönemine girdik bu dönemde. İstanbul için en hayırlısını diliyorum. Başkan'a da başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları, özellikle sportif manada hem 2027 Avrupa Oyunları hem de 2036 Olimpiyat şehri olarak müracaatımız var. Çok yoğun çalışmayı gerektiriyor" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ağırladı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile görüşerek, İstanbul'un markaları olan 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Özbek ise İmamoğlu'na kravat hediye ederken, İmamoğlu da üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray formasıyla ödüllendirildi.
Gemlik Belediyespor sporcuları Türkiye çapında kazandıkları başarıların ardından uluslararası turnuvalarda da başarılı performans sergiliyor. Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda üçüncü olan Edanaz Topalsalihoğlu, Nisan ayında Çek Cumhuriyeti ve Almanya'da düzenlenecek Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, genç sporcuyu tebrik ederek, Gemlik Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin meyvesini aldığını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak güncellendi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maçın başlangıç saati önceden planlanan 21.00'den 21.30'a değiştirildi.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, Karadeniz'in ilk ampute futbol sahasının ilçeye kazandırılacağını söyledi. Sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumsal katılımı artırmayı ve engellilere yönelik spor imkanlarını genişletmeyi amaçlayan projenin ilçe stadının yanında 2025 yılına kadar hizmete sunulması planlanıyor.
TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçının başlama saatinin 21.00'den 21.30'a alındığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin güncellendiğini duyurdu. Maç, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Darmstadt 98, sahasında Augsburg'a 6-0 mağlup oldu ve ligin son sırasına demir attı. Yenilgi sonrası çılgına dönen bir Darmstadt 98 amigosu sahaya girerek tüm takımı azarladı.
Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor, deplasmanda Irlıganlıspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ilk yarısı berabere sonuçlanırken, Muğlaspor 87. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş'un golüyle öne geçti. Yine Yokuş'un 90. dakikada attığı golle üstünlüğünü koruyan Muğlaspor, 90+3'te Irlıganlıspor'un penaltı golüne engel olamadı. Ancak müsabakanın sonunda Muğlaspor, 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un puan kaybettiği haftada hata yapmayan Göztepe, puan farkını 7'ye çıkartarak Süper Lig için önemli bir avantaja imza attı. Göztepe, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 52'ye çıkardı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın daha sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ve ligde kalan maçlarda daha iyi oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?