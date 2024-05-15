Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Oy birliğiyle yetki verildi' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Oy birliğiyle yetki verildi'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: \'Oy birliğiyle yetki verildi\'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kendisine ve yönetimine yetki verildiğini belirtti. Özbek, seçimlerin bayram havasında geçmesini ve adayların projelerini anlatmasını istedi. Ayrıca, Florya arazisiyle ilgili ihale sürecinin devam ettiğini ve her şeyin şeffaf bir şekilde yapılacağını söyledi.

15.05.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu bize bana ve arkadaşlarımla bu işleri yapmam için oy birliği ile yetki verdi. Oy birliğinin anlamı çok farklıdır" dedi.

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan Dursun Aydın Özbek, Ankara Sanayi Odası'nda Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

"Biz bu icraatın hesabını vereceğiz"

Galatasaray'da seçimlerin bayram havasında yaşandığını belirten Başkan Özbek, "Şimdi iki adaylı bir seçime gidiyoruz. Ben de aynı temennideyim. Yani kim hak ediyorsa, Galatasaray'a verdiği hizmette, kim öne geçmişse en iyi hizmeti verecekse onun kazanması, Galatasaray'ın kazanması anlamına gelir. Bir bayram havasında bir seçime gidiyoruz. İki seneden beri icraat yapıyoruz. Biz bu icraatın hesabını vereceğiz. Dolayısıyla bizim için çok önemli. Galatasaray'ın büyümesine destek olacak bir seçim havası olmasını diliyorum. Herkes yapacağı icraat anlatsın, projelerini anlatsın" ifadelerini kullandı.

"Florya arazisinde şu anda ihale süreci devam ediyor"

Olağan seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklayan bir diğer isim Süheyl Batum'un Florya'daki arazi hakkında açıklamaları üzerine değerlendirmede bulunan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Florya arazisinde şu anda ihale süreci devam ediyor. Belki bilmedikleri yahut da yapılan tenkitlerin bir kısmı enformasyon, bilgi eksikliğine dayandığını görüyorum. Tabii onlar da iyi niyetle Galatasaray'ın menfaatlerini savunmak istiyorlar. Geldiğimiz durum şu, Florya projesi yani genel kuruldan aldığımız yetki çerçevesinde genel kuruluna aldığımız yetkide noktasından, bir bir ne yazıyorsa o süreçtedir. Şu ana kadar herhangi bir ihale yapılmış değil. Herhangi bir sözleşme imzalanmış değil. Herhangi firmayla mutabakat yapılmış değil. Yani ben bu mesajın üzerine basa basa tekrar söylüyorum. Çünkü yapılan yorumlar, ihale yapıldı. Eksik, ihale yapılmadı. İhale yapılırsa da genel kurulun bize verdiği yetki çerçevesinde yapacağız. Yani buradaki en önemli mesaj şu, Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu bize bana ve arkadaşlarımla bu işleri yapmam için oy birliği ile yetki verdi. Oy birliğinin anlamı çok farklıdır. Bir emaneti taşıyorsunuz Galatasaray Spor Kulübü'nün emanetini. O insanlar size oy birliğiyle bu işi yapmanız için yetki veriyor. Yani mesuliyetiniz yüz bin kat daha artıyor. Biz bu mesuliyetin farkındayız. Dolayısıyla biz santimine kadar ne yetki aldıysak tekraren söylüyorum aynı prosedürü takip ediyoruz. Şu anda o prosedürün içindeyiz. Görüşmelerimizi bu çerçevede yapıyoruz zamanı gelince televizyondan yayınlayacağız. Zamanı gelince ihale komisyonlarına zarflar gidecek. Her şey şeffaf, Galatasaray'a yakışır şekilde yapılır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Oy birliğiyle yetki verildi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:45. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Oy birliğiyle yetki verildi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement