Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şanlıurfa\'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izletmek istiyor

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Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa için kente gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bölge insanlarına Fenerbahçe-Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini niye yaşatmıyoruz?" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü 11 Nisan Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla saat 16.30'da GAP Havalimanı'na inen Özbek, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Tam takım olarak Şanlıurfa'ya geleceklerini ve Fenerbahçe'nin de tam takım gelmesini beklediklerini söyleyen Özbek, "Bugün burada pazar günü oynayacağımız Süper Kupa için buradayız. Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynanması bir kere çok güzel. Öneminden bahsetmek istiyorum, bir kere 100. yıl kupası olması son derece önemli. 100. yıl Süper Kupası'nın Şanlıurfa'da oynanması ayrıca önemli. Çünkü Şanlıurfa da 6 Şubat depreminden etkilenmiş vilayetlerimizden bir tanesi. Onun için burada oynamanın ayrı bir önemi var. Burada insanlarla, depremden etkilenmiş Şanlıurfalı kardeşlerimle buluşmak üzere erken geldim. Bölgeyi gezdiğim zaman şunu görüyorum, özellikle deprem bölgesinde insanlara dokunmak, onların acısını biraz hafifletmek çok önemli. Burada oynayacağımız maçın gelirini de depremzedelere vereceğiz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için. Öyle planlanmıştı. Bunu da çok önemsiyoruz. Ayrıca bölge insanının bir Fenerbahçe- Galatasaray derbisini izlemesi de çok önemli. Çünkü malum Süper Lig maçlarının oynandığı yer düşünülürse Şanlıurfalı kardeşlerimizin böyle bir derbiyi seyretmesi pek mümkün değil. Ayrıca bu manada da çok önemli. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyoruz. Onun için biz buradayız. Takımımız da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecektir" diye konuştu.

"Pazar günü inşallah güzel bir maç olur"

Bölge insanına derbi izletmek gerektiğini söyleyen Özbek, "Bazı şeyler duyuyorum ama pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Duyduklarımıza bakılırsa Fenerbahçe'de de aklıselimin galip gelmesi, gelip bu bölge insanına bu güzel maçı seyretmesine fırsat vermeleri lazım. Bütün yönetimim burada, ayrıca maçı izlemek isteyen bütün arkadaşlarımı da davet ettim. Çünkü burada sadece Süper Kupa'nın bir kupa olmasının dışında bölgede bu maçın oynanması, depremzede kardeşlerimizle buluşmak, onlara dokunmak çok önemli. Şimdi biz bildiğiniz gibi geçen hafta da Maraş'taydık. Oradaki, deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Burada da yani bölge insanına dokunmak, moral motivasyonlarını yükseltmek, eğer bir sivil toplum kuruluşuysak bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. O itibarla pazar günü inşallah güzel bir maç olur. Söylenenlerin, gazetelerde yazılanların, sosyal medyada, basında çıkanların doğru olmadığını, yani bölge insanını, vatandaşlarımızı, bölgedeki kardeşlerimizi bundan mahrum etmememiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz Fenerbahçe'nin A takımla gelmesi"

Beklentilerinin Fenerbahçe A takımının gelmesi olduğunu söyleyen Özbek, "Onun dışındakiler ne Türk futboluna yakışıyor ne Süper Kupa'ya, Süper Kupa, Cumhuriyet'in 100. yıl Süper Kupası. Bunun hiçbir şekilde başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi bence doğru olmaz" dedi.

Fenerbahçe'nin U19 takımıyla gelmesi durumunda teknik heyet ve yönetimle neler yapacaklarını görüşüp görüşmedikleriyle ilgili soruya da yanıt veren Özbek, "Bunların hiçbirisinin konuşulmasının dahi Türk futbolu açısından doğru olmadığını, sadece Türk futbolu açısından değil. Yani biz şimdi Urfa'ya gelmişiz. Niye Urfa'da yapıyoruz? Yani mutabakatımız da var. Federasyon, Fenerbahçe-Galatasaray bu maçı Urfa'da, niye demişiz bunu. Maç gelirlerinin depremzedelere bağışlanmasını niye söylüyoruz. Şimdi bunun hepsinin bir anlamı var. Sözlerimin başında da belirttim, buradaki kardeşlerimizi, Urfalı kardeşlerimizi, bölge insanlarına Fenerbahçe - Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini niye yaşatmıyoruz. Onun için insanların bir sefer daha oturup düşünmesi lazım. İnanıyorum ki aklıselim galip gelecektir ve maç oynanması gerektiği gibi Urfa'da oynanacaktır" açıklamasında bulundu.

"Tam takım sahaya çıkacağız"

Maçın ertelenmesi ya da durması durumunda kupayı isteyip istemeyecekleri yönündeki soruya da, "Maçın oynanması lazım. Galip gelenin de kupayı alması lazım. Üstüne bir sürü senaryolar konuşuluyor. Herkes açıklıyor, bir şey yapıyor. Bunları doğru bulmuyorum. Bizim takım yarın geliyor. Ben tam takım sahaya çıkacağım. İsterim ki Fenerbahçe de tam takım sahaya çıksın maçı oynayalım. Galip gelen de kupayı alsın gitsin" diye konuştu. - ŞANLIURFA