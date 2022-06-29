Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva 'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da yer aldı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.