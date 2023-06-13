Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması

13.06.2023 09:00

Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, kendinden sonra başkanlık koltuğuna oturmasını istediği ismi açıkladı. Özbek, Erden Timur'un başkan olmasını istediğini söyledi ve Erden Timur'un başkanlığı hak ettiğini belirtti.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Spor Gecesi isimli YouTube programında açıklamalarda bulundu. Özbek, kendinden sonra başkanlık koltuğuna oturmasını istediği ismi de açıkladı.

"BENDEN SONRA ERDEN TİMUR'UN BAŞKAN OLMASINI İSTERİM"

Kendinden sonra başkanlık koltuğu için Erden Timur'u işaret eden Dursun Özbek, "Ben Erden'in babası yaşındayım. Erden'i çok seviyorum. Tasavvuf yönü çok kuvvetli. Tasavvufta el öpme bir anane. Ben de imtina ederim, elimi çekerim ama çocuk seve seve yapıyor. El öpme, sevgi ikliminin tezahürü. Böyle birliktelik olmasa başarıyı mümkün değil yakalayamazsınız. Benden sonra Erden Timur'un başkan olmasını isterim. Ayrımcılık yapmak istemiyorum.

"ERDEN BAŞKANLIĞI HAK EDİYOR"

Yönetim içinden bir aday çıkacak. Erden Timur da bu manada çok çabuk gelişti. Galatasaray'da başkanlık yapmak için camianın içini bilmek lazım. Siyasi bir koltuk, oyla seçiliyorsunuz. Erden başkanlığı hak ediyor. Hazırladığımız projeler var beraber. Bu projelerin selameti için bir sonraki dönemde kabul ederse Erden başkanlık yapmalı, niyeti de var." dedi.

"SAKINCALI BİR SORU BU"

Özbek daha sonra kendisine sorulan, "Bir sonraki dönemde yok musunuz?" sorusuna ise "Bunu böyle ifade etmek doğru olmaz. Kendi görüşüm bende saklı. Sakıncalı bir soru bu." dedi.

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması - Son Dakika
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