Galatasaray, Basket Landes'i Uzatmada Yendi

19.02.2026 23:02
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında Basket Landes'i 81-72 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Peter Praksch (Macaristan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Nemanja Vlahovic (Sırbistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 5, Oblak 15, Juhasz 21, Johannes 3, Kuier 16, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner 9, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Elif Bayram

Basket Landes: Droguet 10, Djekoundade 2, Musa 21, Massey 2, Lacan 21, Wojta 3, Pardon 10, Ewodo 3, Macquet, Bussiere

1. Periyot: 14-11

Devre: 33-27

3. Periyot: 53-34

Normal Süre: 66-66

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini uzatmada 81-72 yendi.

Serinin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Bu turda iki galibiyete ulaşacak ekipler, Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda üçüncü karşılaşma 3 Mart Salı günü İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA

