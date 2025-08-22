Galatasaray Basketbol'da Yeni Hedefler

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök, Avrupa'da hedeflerine ulaştıracak oyuncularla anlaştıklarını söyledi.

RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sekizkök, "Kadromuz yeni. Errick McCollum de geri döndü, tekrar bizimle beraber. Geçen sene de başarılı bir sezon geçirdi. Kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Bunun yanı sıra takımımıza katılan yeni yabancı oyuncularımız da var. Genç, hedefi olan, Avrupa'da bizi hedeflerimize ulaştıracak, Avrupa basketboluna damga vuracağına inandığımız isimlerle anlaştık. Türk kadromuzda da değişiklikler oldu. Zekeriya, Yiğit Tekin, Tibet gibi eğitimli ve basketbol yaşantısını Amerika'da sürdüren Efe gibi isimleri ekledik kadroya. Onlardan da çok katkı alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Sekizkök: "Uzun bir süre Galatasaray'a hizmet edecek bir kadro kurduk"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sekizkök, "Her pozisyon için aslında istediğimiz oyunculara sahibiz. Fakat sezon çok uzun. Geçen yıl kritik dönemlerde yaşadığımız sakatlık sorunlarını takım içerisindeki oyuncularla bertaraf etmiştik. Sezon sonlarına doğru sıkıntıya düşmüştük. Bu sezon sponsorlarımızın da desteğiyle daha rahat bir transfer dönemi geçiriyoruz. Mevcut kadromuza takviyeler yapıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Yerli rotasyonumuz tamam. Can Korkmaz geçen yıl sakatlığı sebebiyle beklenen katkıyı verememişti. Bu yıl kendisinden beklentimiz büyük. Buğra bizimle devam ediyor. Muhsin, çok iyi bir sezon geçirdi. Rıdvan da EuroLeague'den kadroya kattığımız bir isim. Genç arkadaşlarla birlikte uzun bir süre Galatasaray'a hizmet edecek bir kadro kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezonla ilgili de konuşan tecrübeli antrenör, "Lig zorlaştı. Henüz kadrosunu kuramamış birkaç takım daha var. Özellikle lige yeni çıkan Erokspor ve Trabzonspor iddialılar. Geçen yıl play-off'ta yarıştığımız takımlar çok önemli takviyeler yaptılar. Basketbol Süper Ligi bence Avrupa'nın en iyi ligi. Bu anlamda İspanya ligini geçtiğimizi düşünüyorum. Ligimizde herkes herkesi yenebiliyor. Fikstür her türlü zor. Ligde her takım zor. Ligin hangi aşaması olursa olsun Galatasaray, kazanmak için oynayacaktır. Geçtiğimiz yıl bunu bir yere kadar sürdürebilmiştik. Bu yıl yeni kadromuzla hedeflerimiz daha ilerisi olacak. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası olacak." şeklinde konuştu.

Buğrahan Tuncer: "Hedefimiz FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı ülkemize getirebilmek"

Deneyimli oyuncu Buğrahan Tuncer, FIBA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini söyleyerek, "Bu forma altında geçen seneden kalan bir hedefimiz var. Öncelikli hedefimiz FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı ülkemize getirebilmek. Ligde zaten her zaman hedefimiz en üstler. Ama Fenerbahçe, Efes gibi EuroLeague bütçelerindeki takımları yakalayabilmek zor. Galatasaray olarak her zaman her yerde mücadele etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

McCollum da sarı-kırmızılı kulübe döndüğü için heyecanlı olduğunu kaydederek, "Çok daha iyi bir şekilde devam edebileceğimi göreceksiniz. Bu takımın son derece yüksek potansiyeli var. Zafer kazanmak istiyoruz. Takım arkadaşlarıma, koçlarıma, bütün sisteme güveniyorum. Bu sebeple buradayım. Bir sürü kupa kazanmak istiyoruz. Türkiye kariyerim Galatasaray'da başladı zaten. Bunun bir döngü olduğuna inanıyorum. Bu sebeple son derece mutluyum." dedi.

Sarı-kırmızılı oyuncu Can Korkmaz ise şunları aktardı:

"Takımla antrenmanlara başladım. Umarım her şey takımımız için sağlıklı ve güzel şekilde devam eder. Öncelikle sezona iyi şekilde başlamak önemli. Errick'in de dediği gibi yüksek potansiyelli bir takımız. En ileri, en üst seviyeye çıkabileceğimiz kadar çıkacağız. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum."