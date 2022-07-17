Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak - Son Dakika
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Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak

17.07.2022 11:43

Santrfor bölgesini kalitesi tartışılmayacak bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray, Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralık olarak renklerine bağladı. 30 yaşındaki futbolcu 15 maçta forma giydiği takdirde 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek.

Yeni sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, ilk forvet transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre, Portekiz ekibi ile uzun süredir görüşen yönetim, İsviçreli forvetin 1 yıllık kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yıldız golcünün 15 resmi maçta oynaması halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. Galatasaray, Seferovic'i bedelsiz kiraladı. 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu var. Oyuncunun yıllık maaşı 2 milyon euro.

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Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maçta süre alabilen 30 yaşındaki forvet, 5 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. Çok yönlü bir oyuncu olan yıldız futbolcu, forvetin yanı sıra, forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebiliyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak - Son Dakika
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