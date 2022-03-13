Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

13.03.2022 16:03
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma, pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman bir kalede duran top, diğerinde ise şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray daha sonra İzmir'den uçakla İstanbul'a hareket etti. - İSTANBUL

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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