Galatasaray Beşiktaş Derbisinde 2 Değişiklik Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Beşiktaş Derbisinde 2 Değişiklik Yaptı

Galatasaray Beşiktaş Derbisinde 2 Değişiklik Yaptı

Okan Buruk, Elfsborg maçına göre Beşiktaş derbisinde 2 oyuncu değiştirerek 4-4-2 sistemiyle sahaya çıktı.

28.10.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Elfsborg maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Elfsborg maçının 11'ine göre derbide 2 değişiklik yaptı. Buruk, Günay Güvenç ile Dries Mertens'in yerine Fernando Muslera ile Roland Sallai'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'un sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz cuma günü apandisit ameliyatı olan Okan Buruk cumartesi günü taburcu olmuştu. Son antrenmanda takımının başında olan Buruk, derbide de saha kenarındaki yerini aldı.

Barış Alper Yılmaz, sol bekte görev aldı

Teknik Direktör Okan Buruk, sol bekte Ismail Jakobs'un yokluğunda Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Bu sezon ilk kez Barış Alper'i bu bölgede kullanan Buruk, geçtiğimiz sezon birçok maçta bek olarak oynamıştı. Galatasaray en son oynadıkları Elfborg mücadelesinde ise 3-4-1-2 formatını kullanmıştı.

4-4-2 sistemi ile sahaya çıktı

Galatasaray, Beşiktaş karşısında 4-4-2 formatıyla sahaya çıktı. Okan Buruk, bu sezon daha önce Kasımpaşa müsabakasında da yine bu oyun formatını kullanmıştı. Mauro Icardi ile Victor Osimhen çift forvet birlikte sahada yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metahan Baltacı bekledi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan derbide tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftalar, müsabaka öncesinde tezahüratlarıyla takımını hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Barış Alper Yılmaz, Teknik Direktör, Galatasaray, Okan Buruk, Beşiktaş, Muslera, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Beşiktaş Derbisinde 2 Değişiklik Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 03:57:52. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Beşiktaş Derbisinde 2 Değişiklik Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.