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Galatasaray Beşiktaş Derbisine Hazır

Galatasaray, Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadyumu'na ulaştı ve son hazırlıklarını tamamladı.

29.03.2025 19:19
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- Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı

İSTANBUL - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisi için Dolmabahçe'ye geldi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Bugün tesislerde toplanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.

Kaynak: İHA

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