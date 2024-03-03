Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 Yenerek Yenilmezlik Serisini 16 Maça Çıkardı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 Yenerek Yenilmezlik Serisini 16 Maça Çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 16 maçında mağlubiyet yaşamadı ve bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak öne çıkıyor. Galatasaray, Beşiktaş'ın yeni stadında ilk kez 3 puan aldı ve Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ilk kez bir Beşiktaş maçında gol atamadı.

03.03.2024 21:33
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray, bu kulvardaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Tüpraş Stadı'nda yapılan derbinin 2. dakikasında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da bu skorla önde girdi.

Müsabakada net pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, rakibinin gol bulmasını izin vermedi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

"Cimbom" bu sonuçla ligdeki 24. galibiyetini aldı. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 75'e yükseltti. Galatasaray, maç eksiğiyle takipçisi Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği derbi zaferiyle geri aldı.

Muslera kalesinde devleşti

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ikinci yarıdaki kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Tecrübeli file bekçisi, 60. dakikada Al-Musrati'nin serbest vuruşunda çok sert gelen topu önlemeyi başardı. Muslera, 62. dakikada ise Rachid Ghezzal'in ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda çıkardığı şutta iyi bir refleks göstererek topu kornere çeldi.

Uruguaylı file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla takımının skor üstünlüğünü korumasını sağladı.

Okan Buruk yönetiminde büyük maçlarda hata yapmıyor

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 11. müsabakaya çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" dördüncü Beşiktaş derbisinde 3. kez galibiyetini aldı.

Ligde son 16 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'deki son 16 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 9 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Bu sezon 15 maçta gol yemedi

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu sezon 15 lig maçında kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ın yeni stadında ilk kez kazandı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yenilenen stadında ilk kez 3 puan aldı.

Sarı-kırmızılı takım, yenilenerek 2016-2017 sezonunda hizmete giren Tüpraş Stadı'ndaki ilk 7 lig maçında bir beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu stattaki 8. derbisinde ilk galibiyetini elde etti.

Icardi, Beşiktaş'ı bu kez boş geçti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ilk kez bir Beşiktaş maçında gol atamadı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Icardi, özellikle şampiyonluk yaşamış takımlarla yapılan maçlardaki golcü kimliğiyle dikkati çekiyor. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 14 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi.

Daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş derbisinde 5 kez fileleri havalandıran Icardi, ilk kez siyah-beyazlılara karşı bir maçta gol sevinci yaşayamadı.

Icardi'nin 4 Başakşehir karşılaşmasında 3, 3 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 golü bulunuyor.

Kaynak: AA

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