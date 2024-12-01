Galatasaray Beşiktaş'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Beşiktaş'ı 3-0 Yendi

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı setlerde 3-0 mağlup etti.

01.12.2024 19:16
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Merve Nezir, Derya Güç, Sude Gümüş, Hümay Fırıncıoğlu, Bengisu Aygün)

Setler: 25-13, 25-23, 25-22

Süre: 78 dakika (19, 31, 28)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Beşiktaş'ı 3-0 Yendi - Son Dakika

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