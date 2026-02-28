Galatasaray, Beşiktaş\'ı altın sette mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin,Burhan Felek Vestel Voleybol Salo'nun karşı karşıya geldi.
Toplamda 122 dakika süre zorlu derbiyi kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 17. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise ligde toplamda 16. kez mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
Beşiktaş: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Zeynep Üzen)
Galatasaray Daikin: YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol)
Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15
Süre: 122 dakika (23, 27, 27, 31, 14)
