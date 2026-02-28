Galatasaray, Beşiktaş'ı altın sette mağlup etti - Son Dakika
Galatasaray, Beşiktaş'ı altın sette mağlup etti

Galatasaray, Beşiktaş'ı altın sette mağlup etti
28.02.2026 16:29
Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Galatasaray Daikin, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin,Burhan Felek Vestel Voleybol Salo'nun karşı karşıya geldi.

KAZANAN ALTIN SETTE GALATASARAY

Toplamda 122 dakika süre zorlu derbiyi kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

GALATASARAY 17. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 17. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise ligde toplamda 16. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Beşiktaş: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Zeynep Üzen)

Galatasaray Daikin: YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15

Süre: 122 dakika (23, 27, 27, 31, 14)

