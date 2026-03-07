Galatasaray, Beşiktaş\'ı Yendi

Galatasaray, Beşiktaş'ın yeni stadında siyah-beyazlıları 2. kez mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, bu derbiyle birlikte 11 Nisan 2016 tarihinde açılan siyah-beyazlıların yeni evinde 10. kez oynadı. Derbiden galip ayrılan Aslan, böylece Tüpraş Stadyumu'nda 2. galibiyetini elde etti. Cimbom daha önce 3 Mart 2024 tarihinde 1-0'lık skorla bu stadyumda kazanmıştı. Galatasaray daha önce bu deplasmanda 7 kez mağlup olurken, 1 defa da berabere kalmıştı.