Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek sezona kupa ile başlamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek sezona kupa ile başlamak istiyor

Galatasaray, Beşiktaş\'ı yenerek sezona kupa ile başlamak istiyor

2024 Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, siyah-beyazlıları yenerek yeni sezonu kupa ile açmak istiyor. Galatasaray, hazırlık maçlarında 2 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet yaşadı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i dahil etti. Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 4 derbide 5 gol attı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise kariyerinde 2. kez Süper Kupa'yı kazanmak istiyor.

02.08.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, siyah-beyazlıları yenerek sezona kupa ile başlamak istiyor.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, yeni sezonu da kupa ile açmak için sahaya çıkacak.

5 hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra 9-18 Temmuz ve 22-27 Temmuz tarihlerinde yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştirdi. Aslan, bu süreçte oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet alırken, 3 de mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Trencin ve Lecce'yi yenerken, LASK Linz, Fortuna Düsseldorf ve Parma'ya kaybetti.

Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu zamana kadar kadrosuna 2 futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Fenerbahçe'de oynayan Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'i transfer etti.

Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı 4 maçta, 5 gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 4 derbinin 3'ünde rakip fileleri havalandırırdı. Icardi söz konusu bu maçlarda ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk, Süper Kupa'yı 1 kez kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 3 Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Buruk, Beşiktaş'ı yenip kariyerinde 2. kez Süper Kupayı kazanmak istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Galatasaray, Galatasaray, Okan Buruk, Süper Kupa, Süper Kupa, Turkcell, Beşiktaş, Turkcell, Beşiktaş, Spor, Spor, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek sezona kupa ile başlamak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Instagram’ın kapatılması ortalığı karıştırdı Anayasa Mahkemesi’nin sitesine de erişilemiyor Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 11:53:50. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek sezona kupa ile başlamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement