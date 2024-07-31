Galatasaray, Beşiktaş maçı için hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik idmanla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.