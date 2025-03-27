Galatasaray Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
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