Galatasaray Bodrum FK'yi 1-0 Geçti - Son Dakika
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Galatasaray Bodrum FK'yi 1-0 Geçti

Galatasaray Bodrum FK\'yi 1-0 Geçti

Galatasaray, Süper Lig 13. haftasında Bodrum FK'yi 54. dakikada Batshuayi'nin golüyle yendi.

23.11.2024 21:19
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol tarafta topla buluşan Mertens'in ortasında kale önünde iyi yükselen Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

66. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahası içine kadar giren Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını müsait durumdaki Ziyech'e aktardı. Ziyech'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

71. dakikada sol tarafta topu alan Mertens, pasını Sara'ya aktardı. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden şutunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi.

72. dakikada sağ tarafta aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içine giren Ziyech'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde Sallai'yi dönen topa vuruşunu yaptı ancak kaleci Sousa meşin yuvarlağı bir kez daha ayaklarıyla çeldi.

84. dakikada Sara'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Osimhen, ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalıp şutunu çekti ancak kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi.

90. dakikada sağ taraftan Brazao'nun pasında ceza yayında topla buluşan Gökdeniz'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

Bodrum FK: Gökhan Akkan (Diogo Sousa dk. 29), Üzeyir Ergün (Ahmet Aslan dk. 62), Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ege Bilsel, Samet Yalçın (Taulant Seferi dk. 62), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı (Pedro Brazao dk. 80), Zdravko Dimitrov, George Puşcaş (Celal Dumanlı dk. 80)

Yedekler: Kenan Özer, Gabriel Obepka, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı (Michy Batshuayi dk. 46), Kaan Ayhan (Victor Nelsson dk. 90+2), Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 90+2), Roland Sallai, Yunus Akgün (Hakim Ziyech dk. 62), Dries Mertens (Elias Jelert dk. 72), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Michy Batshuayi (dk. 54) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Ege Bilsel (dk. 45) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Samet Yalçın, Volkan Demirel (Teknik Direktör) (Bodrum FK), Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai (Galatasaray) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Bodrum FK'yi 1-0 Geçti - Son Dakika

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