Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan (Dk. 30 Sousa), Üzeyir Ergün (Dk. 62 Ahmet Aslan), Celustka, Ajeti, Ege Bilsel, Dimitrov, Fredy, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar, Samet Yalçın (Dk. 62 Seferi), Puşcaş (Dk. 80 Celal Dumanlı)
Galatasaray: Muslera, Sallai, Mertens (Dk. 72 Jelert), Yunus Akgün (Dk. 62 Ziyech), Sara (Dk. 90+1 Kerem Demirbay), Kaan Ayhan (Dk. 90+1 Nelsson), Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı (Dk. 46 Batshuayi)
Gol: Dk. 54 Batshuayi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+7 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 68 Sallai (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 45 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.
54. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Mertens ceza sahasına orta yaptı. Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
66. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Osimhen ceza sahasına taşıdığı topu Ziyech'e aktardı. Ziyech'in vuruşunda top, kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.
72. dakikada Ziyech'in sert vuruşunda top, Sipay Bodrum FK kalecisi Sousa'dan oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde Sallai'nin vuruşunda Sousa, topun kaleye gitmesine engel oldu.
82. dakikada gelişen Galatasaray atağında Ziyech, ceza sahası önünde sert vurdu. Bodrum FK kalecisi Sousa, topu kornere çeldi.
90. dakikada Bodrum FK atağında Brazao topu Gökdeniz Bayrakdar'a aktardı. Bayrakdar'ın vuruşunda top direkten döndü.
Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Bodrum FK'yi 1-0 Geçti - Son Dakika
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