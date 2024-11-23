Galatasaray, Bodrum FK\'yi Zor Maçta 1-0 Yendi

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GALATASARAY, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maçı kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Maç atmosferi zor bir statta oynadık. Çimler uzundu, maçtan önce ıslatılmadı. Atmosfer olarak şanssızdık. Çok rüzgar vardı, bu da oyun kalitesini etkiledi. 1-0'lık bir sonuç, 2'yi bulabilirdik. Rakibimizin de bir topu son anlarda direkten döndü. Daha iyisini yapabilirdik. 1-0 üstünken rakibimize geçiş şansları verdik. Taktiksel disiplinimizden de ödün verdik. Bodrum'u tebrik ediyorum, çok iyi mücadele gösterdiler. Rakibimizin gördüğü ikinci sarı kart doğruydu. Rakibimizin mücadelesini takdir ediyorum. Bugün kazanarak en üst puan seviyesine uzandık. Fatih Terim hocada maçtaydı. Biz bir aileyiz. Galatasaray bir ailedir. Vefat eden çocuğumuz Yiğit'in resmine golden sonra Batshuayi gelip dokundu. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Galatasaray hiçbir zaman Yiğit'i unutmayacak" dedi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ise sahaya galibiyet için çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Demirel takımını kutladığını belirterek, "Giren, çıkan, kadroda olan herkes inandı. Galatasaray'ın oynadığını konuşmaya gerek yok. Çeşitli formasyonlarda oynuyorlar. Çok iyi pozisyonlar aldık. Ege atıldıktan sonra gol geldi. Yoğun baskıya maruz kaldık ama sonra yaptığımız değişikliklerle pozisyonlar bulduk. 19 yaşındaki çocuk ilk faulünde ilk sarı kart, ikinci faul ikinci sarı kart veriliyor. Elleri açık çocuğun. Futbolu, futbol bilenler yönetmeli. Biz emek harcıyoruz. Biz 11'e 11 oynasaydık, öyle yenilseydik. Hakemlerin niyeti belli olmuştur. Ama bugün 11'e 11 oynasaydık yenilmezdik. Hakemler, rakibe de bize de ne hak ediyorsak onu vermeli. Önümüzde çok maç var. Devre arasına kadar alabildiğimiz puanları almak istiyoruz. Ben buraya uzun vadeli proje için geldim. Galatasaray ilk yarıda oyun olarak yoktu. Biz daha iyiydik ama beceri lazımdı" diye konuştu.