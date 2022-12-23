Belçika'da "Yılın futbolcusu" seçilen Türk pasaportlu gol makinesi, Galatasaray'a imza atıyor - Son Dakika
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Belçika'da "Yılın futbolcusu" seçilen Türk pasaportlu gol makinesi, Galatasaray'a imza atıyor

23.12.2022 10:29

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 27 gol ve 13 asist yaptığı Belçika'da yılın futbolcusu seçilen ve Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Türk pasaportlu Deniz Undav'ı 1,5 yıl kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Türk pasaportlu 26 yaşındaki golcüyü 1.5 yıllığına kiralamak için İngiliz ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu golcü ve yerli bir futbolcuyla güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine aldığı Deniz Undav transferinde mutlu sona çok yakın.

DENİZ UNDAV KİRALIK OLARAK GALATASARAY'A

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Brighton forması giyen Deniz Undav'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalan Undav'ın transferine kulübü de sıcak bakıyor.

BELÇİKA'DA YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Türk pasaportuna sahip olan Deniz Undav, 27 gol ve 13 asist istatistiklerini yakaladığı 2021/22 sezonunda Belçika'da yılın futbolcusu seçilmişti.

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SON DAKİKA: Belçika'da "Yılın futbolcusu" seçilen Türk pasaportlu gol makinesi, Galatasaray'a imza atıyor - Son Dakika
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