Belçika'da "Yılın futbolcusu" seçilen Türk pasaportlu gol makinesi, Galatasaray'a imza atıyor

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Ara transfer döneminde kadrosunu golcü ve yerli bir futbolcuyla güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine aldığı Deniz Undav transferinde mutlu sona çok yakın.

DENİZ UNDAV KİRALIK OLARAK GALATASARAY'A

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Brighton forması giyen Deniz Undav'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalan Undav'ın transferine kulübü de sıcak bakıyor.

BELÇİKA'DA YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Türk pasaportuna sahip olan Deniz Undav, 27 gol ve 13 asist istatistiklerini yakaladığı 2021/22 sezonunda Belçika'da yılın futbolcusu seçilmişti.