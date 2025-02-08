Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Cordosa, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak(L), Caner Ergül, Muzaffer Yönet, JKovar)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Panou, Fatih Uğur ( Umut Özdemir, Emre Fırat, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız, Abreu)
Setler: 25-20, 25-23, 25-22
Süre: 96 dakika (27, 37, 32)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Bursa'yı 3-0 Gönderdi - Son Dakika
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