Galatasaray, Büyükçekmece'yi 98-94 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray MCT Technic, Onvo Büyükçekmece'yi 98-94 yenerek 13. galibiyetini aldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 3, Palmer 23, Petrucelli 5, Gillespie 5, White 13, McCollum 20, Ellis 4, Tibet Görener, Meeks 12, Buğrahan Tuncer 12, Muhsin Yaşar 1

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 13, Muhaymin Mustafa 4, Can Kaan Turgut 5, Bruinsma 7, Gavrilovic 12, Lecque 21, Yiğit Özkan 3, Metin Türen 1, Pipes 12, Bandaogo 6, Doğan Şenli 6, Johnson 4

1. Periyot: 20-33

Devre: 47-58

3. Periyot: 82-69

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-94 yendi.

Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise sezon başından beri 20. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 4. dakikada Lecque'in smacıyla 9-0'lık seri yakaladı (3-12). Onvo Büyükçekmece Basketbol, sarı-kırmızılıların savunmada zorlandığı sırada 9. dakikada da Pipes'ın dış atıştan isabetiyle farkı 19'a kadar çıkardı: 12-31. Sarı-kırmızılı ekip, Meeks ve Palmer ile bulduğu sayılarla farkı azaltırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile çeyreği 20-33 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren Onvo Büyükçekmece Basketbol, 15. dakikada Johnson'ın turnikeden bulduğu basketle farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 28-50. Aldığı molayla savunmada toparlanan Galatasaray, orta mesafeden bulduğu basketlerle farkı azalttı ve konuk ekip soyunma odasına 58-47 önde gitti.

İkinci yarıda boyalı alanda rakibine kurduğu üstünlükle üst üste sayılar bulan Galatasaray MCT Technic, McCollum'ın 25. dakikadaki turnikesiyle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 66-65. Sonrasında sert savunmasıyla rakibine fazla basket şansı vermeyen sarı-kırmızılılar, McCollum'ın çeyreğin bitmesine 6 saniye kala serbest atıştan bulduğu basketle farkı 13'e çıkardı ve son çeyreğe 82-69 önde girdi.

Onvo Büyükçekmece Basketbol, son çeyreğin başında arka arkaya bulduğu üçlüklerle durumu 82-75'e getirdi. Sarı-kırmızılılar ise bu çeyreğin ilk 5 dakikasında skor üretmekte zorlandı. Son 5 dakikada Palmer ve McCollum ile sayılar bulan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 98-94 kazandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:20:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.