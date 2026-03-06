Galatasaray Çağdaş Faktoring Çeyrek Finalde Açılışı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Çağdaş Faktoring Çeyrek Finalde Açılışı Yaptı

06.03.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Nesibe Aydın'ı 86-61 yenerek play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin, Erdoğan Çelebi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 18, Oblak 8, Ayşe Cora Yamaner 10, Juhasz 2, Elif Bayram 6, Williams 6, Sude Yılmaz 1, Gökşen Fitik 7, Sehernaz Çidal 2, Derin Erdoğan 13, Zeynep Şevval Gül, Kuier 13

Nesibe Aydın: Davis 13, Bone 10, Pelin Gülçelik 6, Green 15, Yağmur Önal 10, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya 2, Turner 2

1. Periyot: 16-22

Devre: 44-36

3. Periyot: 67-53

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk ayağında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın'ı 86-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin ikinci maçı, 21 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA

Galatasaray, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Çağdaş Faktoring Çeyrek Finalde Açılışı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 gün önce doğum yapan kadın, kalp krizi geçirip öldü 10 gün önce doğum yapan kadın, kalp krizi geçirip öldü
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
ÇBK Mersin’in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ’’Beren’’ ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ''Beren''
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
İran’dan kara harekatı çıkışı: Savaşçı evlatlarımız onları bekliyor İran'dan kara harekatı çıkışı: Savaşçı evlatlarımız onları bekliyor

15:40
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın’a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 16:02:58. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Çağdaş Faktoring Çeyrek Finalde Açılışı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.