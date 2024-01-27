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Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı yendi - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 83-78 yendi. Maçın hakemleri Duhan Köyiçi, Barış Turgut ve Mustafa Çeltiker'di. Nesibe Aydın'da Thomas 23, Pelin Derya Bilgiç 11, Zec, Cannon 6, Coates 19, İlayda Güner 15, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakcı 2 ve Gamze Takmaz forma giydi. Galatasaray Çağdaş Faktoring'de ise Ben Abdelkader 16, Vanloo 13, Smith 10, Meltem Yıldızhan 17, McCowan 18, Hines-Allen 8, Büşra Akbaş 1 ve Sude Yılmaz sahaya çıktı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın\'ı yendi
27.01.2024 - 18:41,
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Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Duhan Köyiçi, Barış Turgut, Mustafa Çeltiker

Nesibe Aydın: Thomas 23, Pelin Derya Bilgiç 11, Zec, Cannon 6, Coates 19,??????? İlayda Güner 15, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakcı 2, Gamze Takmaz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 16, Vanloo 13, Smith 10, Meltem Yıldızhan 17, McCowan 18, Hines-Allen 8, Büşra Akbaş 1, Sude Yılmaz

1. Periyot: 13-22

Devre: 33-38

3. Periyot: 52-63

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 83-78 yendi.

Kaynak: AA
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