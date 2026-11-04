Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Schio'yu 68-51 yenip ikinci kez kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Schio'yu 68-51 yenip ikinci kez kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Beretta Famila Schio'yu 68-51 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ikinci galibiyetine ulaşırken, İtalya temsilcisi ilk yenilgisini yaşadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 68-51 yendi.

Palaromare'de oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-13 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına da 41-22 üstün girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, final periyoduna 48-35 önde girdiği mücadeleyi 68-51 kazandı.

Konuk ekipte Kamiah Smalls, 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. İtalya temsilcisinde Costanza Verona ve Mariam Coulibaly 11'er sayı üretti.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci galibiyetini aldı. Beretta Famila Schio ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
Beretta FamilaGalatasarayİtalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Galatasaray, UEFA’ya gidiyor Galatasaray, UEFA'ya gidiyor
Okan Buruk’un Stuttgart’a yaptığını görenler gözlerine inanamadı Okan Buruk'un Stuttgart'a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
Kasımpaşa’da Emre Belözoğlu’nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu
00:08
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti İki değerlendirmeye itiraz edilecek
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek
23:43
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
23:26
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
23:14
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar Liverpool’un kötü serisi 7 maça çıktı
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı
22:38
Kadıköy’de tarihi gece Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool’u devirdi
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 00:34:59. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Schio'yu 68-51 yenip ikinci kez kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android