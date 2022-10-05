Galatasaray Çağdaş Faktoring, ABD'li basketbolcu Alaina Coates'i transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Oyuncumuza Galatasaray'a 'hoş geldin' diyor, sarı-kırmızılı forma altında kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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