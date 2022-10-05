Galatasaray Çağdaş Faktoring, ABD'li basketbolcu Alaina Coates'i transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ABD'li basketbolcu Alaina Coates'i transfer etti

05.10.2022 18:50
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ABD'li basketbolcu Alaina Coates'i transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alaina Coates'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alaina Coates'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Oyuncumuza Galatasaray'a 'hoş geldin' diyor, sarı-kırmızılı forma altında kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Alaina Coates, profesyonel kariyerinde Sopron Basket, Chicago Sky, Zhejiang Far East, Minnesota Lynx, Atlanta Dream, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Washington Mystics, Ramat HaSharon, Nesibe Aydın ve Indiana Fever formalarını giydi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Çağdaş Faktoring, ABD'li basketbolcu Alaina Coates'i transfer etti - Son Dakika

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