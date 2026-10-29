Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla 2. yenilgisini yaşarken Kızılyıldız 2. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Bogna Podkowinska (Polonya), Amalia Marchiş (Romanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 2, Sevgi Uzun 7, Smalls 10, Kuier 20, Juhasz 9, Fauthoux 6, Nelson-Ododa 6, Elif Bayram, Hof 8

Kızılyıldız: Collier 7, Scherf 2, Spanou 21, Turudic 4, Henderson 6, Katanic 6, Sujic 10, Radjenovic, Wilkinson 9, da Silva 1, Levi, Dugalic 12

1. Periyot: 24-19

Devre: 38-38

3. Periyot: 54-57

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 2. yenilgisini yaşadı. Sırbistan ekibi ise 2. galibiyetini aldı.

Galatasaray'da Awak Kuier'in 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Kızılyıldız'da ise Artemis Spanou 21 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, müsabaka öncesindeki ısınma bölümüne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tasarlanan özel tişörtlerle çıktı.

Kaynak: AA
GalatasaraySırbistanSporSon Dakika

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