Spor

Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Can Armando Güner\'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli
05.02.2026 22:25
Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i transfer etti. Borussia Mönchengladbach kulübünden transfer edilen genç oyuncu için 350 bin euro ödeneceği açıklandı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı.

BONSERVİSİ 350 BİN EURO

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin euro tutarında transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA VE ARJANTİN MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç oyuncu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi. Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta 14 maçta forma giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner, bu maçlarda 4 gol attı.

23:36
