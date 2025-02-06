Galatasaray, Carlos Cuesta ile 3,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Spor

GALATASARAY, Belçika ekibi Genk forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ara transferde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, savunmaya takviyesini yaptı. Sarı kırmızılı ekip, Belçika ekibi Genk forması giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray, 3,5 yıllığına renklerine bağladığı Carlos Cuesta için Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre oyuncuya:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir."