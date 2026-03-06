GLATASARAY HDI Sigorta, 2026 CEV Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'e 3-2 (25-23, 24-26, 25-23, 23-25, 15-11) mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, 11 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla ayrılması halinde yarı finale yükselecek. Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılması durumunda ise turu geçen taraf, altın set sonunda belli olacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, CEV Kupası'nda Maaseik'e Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?