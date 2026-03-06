Galatasaray, CEV Kupası'nda Maaseik'e Yenildi - Son Dakika
Galatasaray, CEV Kupası'nda Maaseik'e Yenildi

Galatasaray, CEV Kupası\'nda Maaseik\'e Yenildi
06.03.2026 00:09
Galatasaray HDI Sigorta, 2026 CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Maaseik'e 3-2 kaybetti.

GLATASARAY HDI Sigorta, 2026 CEV Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'e 3-2 (25-23, 24-26, 25-23, 23-25, 15-11) mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 11 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla ayrılması halinde yarı finale yükselecek. Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılması durumunda ise turu geçen taraf, altın set sonunda belli olacak.

Kaynak: DHA

Galatasaray, CEV Kupası'nda Maaseik'e Yenildi

SON DAKİKA: Galatasaray, CEV Kupası'nda Maaseik'e Yenildi - Son Dakika
