Galatasaray, CEV Kupası'nda Şampiyon Oldu

08.04.2026 22:43
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde Reale Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Bosko Milic (Avusturya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Grobelna)

Reale Mutua Fenera: Van Aalen, Künzler, Alberti, Nemeth, Nervini, Cekulaev (Spirito, Antunovic, Degradi, Ferrarini, Dambrink, Bah)

Setler: 25-27, 25-22, 25-18, 25-18

Süre: 106 dakika (36, 24, 24, 22)

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Dolu tribünlere karşı oynanan mücadele, karşılıklı sayılarla başladı. Sarı-kırmızılıların hücum hataları sonucu İtalyan temsilcisi, 4 sayılık farkı yakaladı: 10-14. Galatasaray, rakibine İlkin Aydın'ın art arda hücumlarıyla karşılık verdi ve 16-16'lık eşitlik sağlandı. Çekişmeli geçen seti 27-25 alan İtalyan ekibi, 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan taraf Reale Mutua Fenera oldu. İtalyan ekibinin 8-5 öne geçmesi sonrası Galatasaray Daikin molaya gitti. Molanın ardından taraftarının da desteğiyle toparlanan sarı-kırmızılılar, seti 25-22 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sete iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Yasemin Güveli'nin ortadan hücum ve bloklarıyla 10-8 öne geçince Reale Mutua Fenera mola aldı. Ritim tutan Galatasaray, İlkin Aydın'ın servis turuyla farkı açmaya devam etti. Setin kalan bölümünde oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Daikin, seti 25-18 aldı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de üstün bir mücadele ortaya koyan Galatasaray Daikin, seti 25-18'lik skorla alarak müsabakayı 3-1 kazandı ve şampiyonluğa uzandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Fatih Terim, müsabakayı salonda takip etti.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'da ilk kupası

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli önderliğinde tarihi bir başarıya imza attı.

Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu CEV Kupası'nda 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez voleybolda Avrupa kupasını müzesine götürme başarısını elde etti.

CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunda üçüncü olan Galatasaray, CEV Kupası'nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikincilik derecesi elde etmişti.

Türk kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki 26. kupası

Türk kadın voleybolu, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğuyla kulüpler düzeyindeki 26. uluslararası kupasını kazandı.

Türkiye, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8'er, CEV Kupası'nda 5, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk elde etmişti.

Son olarak sarı-kırmızılı takımın da CEV Kupası'nı kazanmasıyla Türkiye, bu alanda altıncı, Türk kadın voleybol tarihinde ise 26. kez kupaya uzandı.

Galatasaray'dan Türk sporunda bir ilk

Galatasaray Kulübü, futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa'da kupa kazanan ilk ve tek Türk takımı olarak tarihe geçti.

Futbolda 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, erkek basketbolunda 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmayı başardı.

Kadın basketbolunda ise Avrupa Ligi'ni 2013-2014'te kazanan Galatasaray, Avrupa Kupası'nda ise 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.

Kaynak: AA

