Galatasaray Çeyrek Finale Hazırlanıyor

20.04.2026 21:48
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşmak için antrenmanlara başladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 22 Nisan Çarşamba günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla start aldı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan tedavisi sona eren Victor Osimhen idmanın tamamında takımla yer alırken, Yaser Asprilla tedavi olduğu için antrenmana katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

