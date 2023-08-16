Galatasaray, Ziyech transferi için Chelsea ile anlaştı! Dünyaca ünlü yıldız, İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Galatasaray, Ziyech transferi için Chelsea ile anlaştı! Dünyaca ünlü yıldız, İstanbul'a geliyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:53

Galatasaray, Icardi ve Zaha'nın ardından Chelsea'den Hakim Ziyech'i de kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Faslı futbolcunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Icardi ve Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Milot Rashica'yı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcunun transferi için İngiliz ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı. Ziyech'in bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DETAYLI BİR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Al Nassr'a transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal olan Ziyech'i Galatasaray daha detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

24 MAÇA ÇIKTI

Ziyech geçen sezon Chelsea formasıyla 24 maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi.

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