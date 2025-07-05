Galatasaray Çift İdman Yaptı

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında kuvvet ve koşu çalışması gerçekleştirildi.

Akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başladı. İdman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda topa sahip olma organizasyonuyla devam etti.

İdman, dar alanda bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.